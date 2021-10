La definizione e la soluzione di: Popolazione altaica presente in Siberia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LEBEDINI

Curiosità/Significato su: Popolazione altaica presente in Siberia le lingue turche della famiglia delle lingue altaiche, diffusi in Asia centrale, in Asia settentrionale, in Europa orientale e nella moderna Turchia. Queste ...

Popolazione amazzonica di lingua aruaca; Popolazione gallica di cui fu re Vercingetorige; Antica popolazione italica stanziata in Campania; Capitale del Wyoming popolazione nativa americana; Metallo bianco grigio presente nella pirolusite; Prima del presente; Proteina presente in capelli, peli, pelle e unghie; E onnipresente nelle frasi... dell'egocentrico; Comprende la Siberia; Catena montuosa tra Siberia e Mongolia; Fiume siberiano che nasce nel Tannu Ola; Lungo fiume siberiano;