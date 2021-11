La definizione e la soluzione di: Piccola asta per fare linee dritte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REGOLO

Curiosità/Significato su: Piccola asta per fare linee dritte Arma (Belli); Arnese (Redi); Arpione (Aretino); Articolo per signora; Asperge (Belli); Asta (Belli); Attrezzo (Belli); Augello; Bacchetta magica (Busi) ...

Altre definizioni con piccola; asta; fare; linee; dritte; Una piccola... 007; Piccola sacca per signora; Piccola apertura, a volte in un muro; Una piccola contea dell'Irlanda settentrionale; Pizza napoletana ricoperta di pasta sfoglia; Fu devastata da un grande incendio nel 1666; Gli abitanti di Valparaiso e Antofagasta; Pasta all'uovo per minestre con angoli retti; Saperci fare... a Parigi: __ faire fra; Sfera cava, spesso metallica, per fare il thè; Ingannare, truffare; Fare il verso del topo; Una lineetta orizzontale; Linee... studiate in geofisica; Sigla delle linee aeree israeliane; Suddividere con linee... come in un quaderno di matematica; Dritte... come le volpi; Ultime Definizioni