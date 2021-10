La definizione e la soluzione di: Piccola anitra, querquedula per gli emiliani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALZAVOLA

Curiosità/Significato su: Piccola anitra, querquedula per gli emiliani

Altre definizioni con piccola; anitra; querquedula; emiliani; Piccola asta per fare linee dritte; Una piccola... 007; Piccola sacca per signora; Piccola apertura, a volte in un muro; E' più grossa dell'anitra; _ reale: un'anitra selvatica; Quello reale è un'anitra selvatica; Assomiglia all'anitra; Chierici dell'ordine di San Girolamo Emiliani; Confinano con i Veneti e gli Emiliani; Dolcetti emiliani ripieni di mostarda bolognese; Emiliani di città; Ultime Definizioni