La definizione e la soluzione di: Pesce noto anche come spigola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BRANZINO

Curiosità/Significato su: Pesce noto anche come spigola (il pesce dalle branchie in vista), mentre il nome "spigola" deriva da "spiga" riferendosi alle punte dei raggi delle pinne dorsali. La spigola è conosciuta ...

Altre definizioni con pesce; noto; anche; come; spigola; Pesce dell'Atlantico spesso affumicato; Un temibile pesce; Agrume che accompagna il pesce; Un pesce di mare d'allevamento; Noto musicista di Parma; Noto rapper statunitense; Johannes, noto compositore fiammingo del '400; E noto il suo “mago”; Viene anche detto orsetto lavatore; Avere paura ma anche dubitare; Così è anche detta una guardia carceraria; Celebre famiglia che governò anche Ferrara, Modena e Reggio; Lo sono musicisti come Paolo Fresu e Art Tatum; Scoiattolo striato come l'Alvin dei cartoni ing; Come occhiali... annebbiati; Privo di penne come un uccellino appena nato; Viene anche detto spigola; Un'ottima alternativa alla spigola; Un'alternativa alla spigola; In alternativa alla spigola; Ultime Definizioni