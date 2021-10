La definizione e la soluzione di: Si perde in frenata quando le ruote slittano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ADERENZA

Curiosità/Significato su: Si perde in frenata quando le ruote slittano delle ruote motrici di una automobile quando su di esse viene applicato un momento maggiore di quello che permette la trazione e le ruote slittano. La forza ...

