La definizione e la soluzione di: Per Ornella Vanoni va in coppia col cioccolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROSSETTO

Curiosità/Significato su: Per Ornella Vanoni va in coppia col cioccolato eponimi, vedi Ornella Vanoni (1961) o Ornella Vanoni (1967). Ornella Vanoni (Milano, 22 settembre 1934) è una cantante e attrice italiana. La Vanoni è una delle ...

