Per la grammatica, c'è in buon e gran

Soluzione 7 lettere : APOCOPE

Curiosità/Significato su: Per la grammatica, c e in buon e gran La grammatica inglese è l'insieme delle norme morfologiche e sintattiche che regolano la lingua inglese. Essa presenta varie affinità con le grammatiche ...

