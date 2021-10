La definizione e la soluzione di: La parte delle basiliche bizantine per i penitenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NARTECE

Curiosità/Significato su: La parte delle basiliche bizantine per i penitenti distruggendo Palermo e impedendo anche alle navi bizantine di Teodosio II di approdare per provare a combattere i barbari. Nel 442 ciò che rimaneva dell'Impero ...

Altre definizioni con parte; delle; basiliche; bizantine; penitenti; Del 63 fecero parte Nanni Balestrini e Umberto Eco; Aiuta il rapinatore senza partecipare al colpo; Ernia in cui parte dello stomaco entra nel torace; Lampedusa fa parte di queste isole; Periferie popolari delle metropoli francesi fra; I cavalieri serventi delle dame del '700; Si usa per misurare la profondità delle acque; Rubens dipinse il ratto delle sue figlie; Il vestibolo delle basiliche paleocristiane e bizantine; Luogo di penitenza nelle antiche basiliche; Il vestibolo delle basiliche paleocristiane e bizantine; Parete ricca di immagini nelle chiese bizantine; Tunica da penitenti; Cintura ruvida usata dai penitenti religiosi; Ultime Definizioni