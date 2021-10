La definizione e la soluzione di: Organo cavo in cui si raccoglie la bile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COLECISTI

Curiosità/Significato su: Organo cavo in cui si raccoglie la bile tra cui la produzione di bile che rende i grassi più facilmente attaccabili da parte degli enzimi. La cistifellea raccoglie la bile fino al momento in cui ...

