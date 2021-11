La definizione e la soluzione di: In Oman è la Capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MASCATE

Curiosità/Significato su: In Oman e la Capitale in arabo: ?????, Masqa?; in inglese: Muscat), popolazione 1.310.826 abitanti (2015) è la capitale dell'Oman. La trascrizione fonetica della capitale Masqa? ...

Altre definizioni con oman; capitale; Comune friulano, Portus Naonis per i romani; Somiglia al principe in un romanzo di Mark Twain; Combatté contro Roma al comando dei Volsci; Dieci e piccoli in un romanzo di Agatha Christie; Quella del Sud ebbe come capitale Staliniri; Abitano lo stato africano con capitale Nouakchott; Ulan Bator ne è la capitale; La capitale nepalese alle pendici dell'Himalaya;