La definizione e la soluzione di: È nuova, in un libro dell'arcivescovo Angelo Scola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAICITÀ

Curiosità/Significato su: e nuova, in un libro dell arcivescovo Angelo Scola Angelo Scola (Malgrate, 7 novembre 1941) è un cardinale, arcivescovo cattolico e teologo italiano, dal 7 luglio 2017 arcivescovo emerito di Milano. Nasce ...

