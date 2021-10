La definizione e la soluzione di: Se non vede, il cuore non duole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OCCHIO

Curiosità/Significato su: Se non vede, il cuore non duole presente un solo brano a sfondo politico nel disco che è Occhio non vede cuore non duole. Intro – 0:57 (testo: Jovanotti – musica: Jovanotti, Luca Cersosimo) ...

Altre definizioni con vede; cuore; duole; Prevede la somministrazione di anticorpi; Lo si vede filmare da Catania; Fa “vedere” rosso; Se è stretta fa veder le stelle; Cuore di foca; Cuore di dama; Il cuore della moto; II... cuore della menzogna; Duole per la coxalgia; Se è pesante, duole; La colica che duole nel fianco dorsale; Batte dove il dente duole; Ultime Definizioni