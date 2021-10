La definizione e la soluzione di: Non serve a niente, in un libro di Walter Siti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RESISTERE

Curiosità/Significato su: Non serve a niente, in un libro di Walter Siti Resistere non serve a niente è un romanzo di Walter Siti edito da Rizzoli nel 2012. Il testo è stato insignito nel 2013 del Premio Strega e di un Premio ...

Altre definizioni con serve; niente; libro; walter; siti; Fare quanto serve in vista di uno scopo; I cavalieri serventi delle dame del '700; Serve per attaccare; Serve per fare dolci; Niente di nuovo su quello occidentale per Remarque; Proveniente da Venere; Non costa niente; Per niente larga; Sulla terra leggeri, in un libro di Sergio Atzeni; Insieme a pregiudizio in un libro di Jane Austen; Lo spettatore... di un libro; Gordon, le cui avventure sono raccontate in un libro di Poe; Il Roy di un famoso romanzo di Walter Scott; Come Gordon Ramsey e Walter Scott; Il Jack attore spesso in coppia con Walter Matthau; Walter, eclettico pensatore tedesco del primo '900; Posti, siti; Uno dei maggori siti di vendita online in Italia; Caricare i depositi di grandi mezzi di trasporto; Segue i verbi transitivi: complemento __; Ultime Definizioni