La definizione e la soluzione di: Non è raro né sporadico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FREQUENTE

Curiosità/Significato su: Non e raro ne sporadico mandibola e l'apparato urogenitale. Il linfoma di Burkitt sporadico è nel 20% dei casi associati a un'infezione di EBV e coinvolge l'ileo e il peritoneo ...

Altre definizioni con raro; sporadico; Si scontrarono con i Greci alle Termopili; Ispirarono a Foscolo un carme; Partiti dalla vai Gardena atterrarono nell’isola di Grenada; I trentini che entrarono a Trento trotterellando; Tutt’altro che sporadico; Infrequente, sporadico; Un semplice rapporto sentimentale sporadico e non esclusivo; Ultime Definizioni