Soluzione 7 lettere : GUERINO

Curiosità/Significato su: Il nome del Gottardi ex giocatore della Lazio detiene il maggior numero di presenze ufficiali con la maglia della Lazio, con 413 incontri disputati. Il difensore romeno è inoltre il giocatore con più ...

Altre definizioni con nome; gottardi; giocatore; della; lazio; Cantava Il mio nome è mai più con Ligabue e Pelù; Il nome birmano della Birmania; In Lupo Alberto, il soprannome di Joseph il papero; Ha dato il nome a un noto repellente per zanzare; Il giocatore perno della squadra di basket; Si dice di un pessimo giocatore; L'indumento che al giocatore spiace farsi fare; Il passivo del giocatore; Assenza della vescica urinaria; Abitano la città con la Basilica della Santa Casa; Uno slogan della radio RDS: 100% grandi __; Il Francesco politico della sinistra storica; L'Andy de L'altra domenica e Quelli della notte; La falda caratterizzata dal moto di percolazione; Abitano l'isola maggiore dell'arcipelago del Lazio; La modulazione FM delle radio; Costellazione del cielo boreale, Draco in latino;