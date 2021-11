La definizione e la soluzione di: Necessaria come una somma di cui si è debitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOVUTA

Curiosità/Significato su: Necessaria come una somma di cui si e debitori come interesse al termine del tempo considerato o, da un altro punto di vista, indica il costo del denaro. Il debitore, infatti, ricevendo una somma di ...

