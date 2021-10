La definizione e la soluzione di: Miscela incendiaria utilizzata per saldare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERMITE

Curiosità/Significato su: Miscela incendiaria utilizzata per saldare sufficientemente alta). L'ossido rameico viene utilizzato nella produzione di Termite incendiaria. In questo modo è possibile saldare grandi quantità di tale metallo ...

Altre definizioni con miscela; incendiaria; utilizzata; saldare; Miscela incendiaria per bombe; Miscela indiana di spezie tra cui curcuma e cumino; Miscela di spezie mediorientale ara; Miscela incendiaria; Miscela incendiaria per bombe; Miscela incendiaria; Bomba incendiaria artigianale; Miscela gelatinosa incendiaria; Sigla utilizzata per identificare una rete locale; Una presa d'acqua utilizzata per spegnere gli incendi; Alga utilizzata in cucina; Unità di misura utilizzata in acustica; La fiamma usata per saldare e tagliare i metalli; Un conto da saldare; I conti da saldare; Serve per saldare i metalli; Ultime Definizioni