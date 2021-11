La definizione e la soluzione di: In meccanica c'è quella dei sistemi rigidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STATICA

Curiosità/Significato su: In meccanica c e quella dei sistemi rigidi l'archiviazione di dati e applicazioni (file, programmi e sistemi operativi). Il disco rigido è un dispositivo di archiviazione del computer ed è uno dei tipi di dispositivi ...

