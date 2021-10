La definizione e la soluzione di: Un malore improvviso in gergo popolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ACCIDENTI

Curiosità/Significato su: Un malore improvviso in gergo popolare voglia improvvisa e irriflessa. Salto della quaglia Soprattutto nel linguaggio politico indica un improvviso trasferimento da un partito ad un altro, ...

Altre definizioni con malore; improvviso; gergo; popolare; Improvviso colpo di vento; Improvviso rovescio estivo; Lo è un movimento rapido e improvviso; Coglie d'improvviso; In gergo, si fa quando si vince nettamente; La sceneggiatura di un film nel gergo cinematografico; Scollare, disunire fare pausa dal lavoro in gergo; La RL dell'IRL nel gergo internet ing; Un componimento popolaresco, vivace e disordinato; Sommossa, moto popolare; Antico gioco di carte persiano, popolare in India; Un popolare personaggio della TV; Ultime Definizioni