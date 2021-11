La definizione e la soluzione di: Magro come un volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCAVATO

Curiosità/Significato su: Magro come un volto urbane o nate in internet e diffuse come creepypasta. Documentative: raccontano una storia sotto forma di articolo di un giornale, rivista o deposizione scritta ...

Altre definizioni con magro; come; volto; Allampanato, magro; Magro e longilineo; Piccolo e magro; Magro e pallido; Come i nodi che non ci sono più; Necessaria come una somma di cui si è debitori; Che emette fotoni... come una stella; Come un bicchiere dosatore; Abita nella città col Voltone della Molinella; Il traino di una barca in acqua svolto da terra; Sean __, primo volto cinematografico di James Bond; Involto cilindrico; Ultime Definizioni