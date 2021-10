La definizione e la soluzione di: In Lupo Alberto, il soprannome di Joseph il papero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GLICERINA

Curiosità/Significato su: In Lupo Alberto, il soprannome di Joseph il papero papera creata da Massimo Cavezzali. Palmiro, paperotto nero creato da Sauro Ciantini. Joseph il papero, detto Glicerina, comprimario di Lupo Alberto, ...

Altre definizioni con lupo; alberto; soprannome; joseph; papero; Il maiale molto colto in Lupo Alberto; Cuore di lupo; Un vero lupo di mare; È detto anche licantropo: lupo __; Il Guido medico della mutua di Alberto Sordi; Il maiale molto colto in Lupo Alberto; Il senso del pudore in un film di Alberto Sordi; Intelligenti quelle di Alberto Sordi e Anna Longhi; Pittore che deve il suo soprannome allo strabismo; Il soprannome di Ciro Di Marzio in Gomorra; Un soprannome... poetico; Un noto soprannome di Palmiro Togliatti; Joseph Alois economista; Il più noto romanzo di Archibald Joseph Cronin; La inventò Joseph Lister per prevenire infezioni; Joseph lo scrittore di Linea d'ombra e Lord Jim; La bionda spasimante di Paperon de Paperoni; Zio Paperone chiama così i suoi nipotini; Così Zio Paperone chiama Qui, Quo e Qua; Corteggia senza speranza zio Paperone; Ultime Definizioni