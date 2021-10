La definizione e la soluzione di: I love __, best seller di Sophie Kinsella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SHOPPING

Curiosità/Significato su: I love __, best seller di Sophie Kinsella ultimi decenni. Fra i romanzi chick lit di maggior successo si possono citare I Love Shopping di Sophie Kinsella e Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger ...

Altre definizioni con love; best; seller; sophie; kinsella; Il Ryan di “Love Story”; Italiano che vive al confine con la Slovenia; Rinomato centro turistico della Slovenia; La Slovenia sulle auto; La bestia in un libro di Edward Bunker; Bestiale, animalesco; Best seller di Valérie Perrin: __ l'acqua ai fiori; Il furto di bestiame; Best seller di Valérie Perrin: __ l'acqua ai fiori; Film del 1960 con Sophia Loren e Peter Sellers; Best seller di Elena Ferrante: L'amica __; Donna dello spettacolo soprannominata Sellerona; La Sophie attrice francese de Il tempo delle mele; La Sophie grande soprano del XVIII secolo; Sophie Rhys-Jones lo è di Wessex; Ultime Definizioni