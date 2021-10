La definizione e la soluzione di: Il Louis che cantava What a wonderful world. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARMSTRONG

Curiosità/Significato su: Il Louis che cantava What a wonderful world nuovamente in tournée, con il musical Wonderful Town, in cui interpretava Bob Baker accanto a Lauren Bacall. Nel 1979 è nuovamente a Broadway con I Remember ...

Altre definizioni con louis; cantava; what; wonderful; world; Louis tra i precursori del socialismo; E' a nord della Louisiana; La Hardin píanista di jazz, moglie di Louis Armstrong; Il Louis pittore francese esponente dei fauves; Mino __: cantava Gente di Fiumara; Mino che cantava Calabria mia e Italia; Cantava con Garfunkel; Cantava My Way; Le note che si possono inviare su Whatsapp; Il gruppo con Instagram e WhatsApp; Il gruppo con WhatsApp e Instagram; Mario che canta This Is What You Are; Stevens: lanciò la canzone Wild World; Casa produttrice del videogioco World of Warcraft; Il Kevin di Waterworld; Città della Florida del parco Disneyworld;