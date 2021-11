La definizione e la soluzione di: Il Lou che vestì i panni di Hulk per la TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FERRIGNO

Curiosità/Significato su: Il Lou che vesti i panni di Hulk per la TV Bill Bixby (David Bruce Banner) e Lou Ferrigno (Hulk). Degli episodi prodotti, alcuni vennero adattati nei film per la televisione L'Uomo Ragno (1977), ...

Altre definizioni con vestì; panni; hulk; Lo vestì san Francesco; Primo film di Pierce Brosnan nei panni di 007; L'americano RuPaul ne veste i panni ing; Ci si mettono i panni ad asciugare; Bagno preliminare al lavaggio dei panni; Bruce, l'incredibile Hulk dei fumetti; Ci si sono cimentati di Hulk Hogan e Ray Myisterio; Il Bana di Hulk; Il gruppo di supereroi con Hulk e Iron Man;