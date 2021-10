La definizione e la soluzione di: Locale fortificato in cui alloggia l'artiglieria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CASAMATTA

Curiosità/Significato su: Locale fortificato in cui alloggia l artiglieria costruzioni, in genere ipogee, che possono comprendere una o più casematte (oppure nessuna), mentre una casamatta è solamente il locale che alloggia l'arma ...

Altre definizioni con locale; fortificato; alloggia; artiglieria; Negozio o locale con vini di qualità; Locale di conservazione cibi attiguo alla cucina; Sigla utilizzata per identificare una rete locale; Locale da piccoli interventi; Un edificio fortificato... incantato nelle fiabe!; Perimetro fortificato che proteggeva la città; Luogo fortificato su un monte; Il famoso palazzo fortificato di Granada; Chi __ arriva male alloggia; Edificio in cui alloggiano pompieri e militari; Ospitati, alloggiati; Alloggia sotto il cofano; Un pezzo d’artiglieria che era più tozzo del cannone; Corti pezzi d’artiglieria; Grossi pezzi di artiglieria; Un colpo di artiglieria pesante; Ultime Definizioni