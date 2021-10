La definizione e la soluzione di: L'Inter per i suoi tifosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BENEAMATA

Curiosità/Significato su: L Inter per i suoi tifosi veramente l'attore milanese aveva interpretato tre tifosi di Milan, Inter e Juventus. Il nome del tifoso milanista Silvio Galliani, interpretato dall'altrettanto ...

