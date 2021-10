La definizione e la soluzione di: Lingua che si parlava in Galizia e Portogallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GALLEGO

Curiosità/Significato su: Lingua che si parlava in Galizia e Portogallo La Galizia (in spagnolo Galicia, in galiziano Galicia o Galiza) è una comunità autonoma nel nord-ovest della Spagna. Confina a nord-est col golfo di Biscaglia ...

