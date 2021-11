La definizione e la soluzione di: Lo è l'affido non condiviso con l'altro genitore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESCLUSIVO

Curiosità/Significato su: Lo e l affido non condiviso con l altro genitore Voce principale: Affidamento condiviso. L'affidamento condiviso, nell'ordinamento italiano, regola l'affidamento dei figli e quindi l'esercizio della responsabilità ...

