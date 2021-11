La definizione e la soluzione di: Laboratorio in cui si lavorano i metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FONDERIA

Curiosità/Significato su: Laboratorio in cui si lavorano i metalli come anche diverse sotto-discipline che comprendono lavoro di laboratorio. I geologi lavorano nei settori del minerario e dell'energia alla ricerca di risorse ...

Altre definizioni con laboratorio; lavorano; metalli; Laboratorio d'alta moda; Il laboratorio delle idee; Topolino da laboratorio; Animale da laboratorio; La bottega in cui si lavorano le pelli; Lavorano a speciali pompe; Lavorano con le librerie; Lavorano anche di notte; Sfera cava, spesso metallica, per fare il thè; Una macchina per lo stampaggio di metalli; Fonditori di metalli pregiati; Alte strutture metalliche che sostengono cavi; Ultime Definizioni