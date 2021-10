La definizione e la soluzione di: In Italia è noto anche come Ufo Robot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GOLDRAKE

Curiosità/Significato su: In Italia e noto anche come Ufo Robot Space Robot, Jet Robot (Getter Robot G) insieme a due serie che avranno molto successo in Italia, Jeeg robot d'acciaio (Kotetsu Jeeg) e Ufo Robot Goldrake ...

Lo è il bronzo olimpico italiano Frank Chamizo; Regnò in Italia e venne sconfitto di Teodorico; La sua parità, in Italia, fu raggiunta nel 1876; L'Elvira prima cineasta italiana; Sono bianche in un noto brano di Ludovico Einaudi; Un noto soprannome di Palmiro Togliatti; Poeta olandese noto per i suoi emblemi; Località portoghese che ospita un noto casinò; Animali marini dette anche anemoni di mare; Sono bianche in un noto brano di Ludovico Einaudi; Sorta di collare che avvolge anche le zampe; Un tessuto liscio molto sottile ma anche compatto; Aggettivo impiegato come sinonimo di europoide; Lo è un uccello come la marzaiola; Come i fiori dotati solo di stami; Dotati di molte propaggini come gli alberi; Claudio nel cast del film Lo chiamavano Jeeg Robot; Una casa tecnologica, robotizzata; L'attrice Pastorelli di Lo chiamavano Jeeg Robot; Il robot politicamente scorretto di Futurama;