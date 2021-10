La definizione e la soluzione di: In Italia, i contratti negoziati sul mercato IDEM. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FUTURES

Curiosità/Significato su: In Italia, i contratti negoziati sul mercato IDEM L’IDEM (Italian Derivatives Market) è un mercato finanziario in cui sono negoziati contratti che per loro natura "derivano" il proprio valore da attività ...

Altre definizioni con italia; contratti; negoziati; mercato; idem; In Italia è noto anche come Ufo Robot; Lo è il bronzo olimpico italiano Frank Chamizo; Regnò in Italia e venne sconfitto di Teodorico; La sua parità, in Italia, fu raggiunta nel 1876; Contratti rischiosi perché incerti; Suggeriscono l'apertura di contratti di servizi; Si paga disdicendo certi contratti in anticipo; Sono in mano in certi tipi di contratti; Gli oggetti che si lanciano... sul mercato; Il "mercato" rifornito dai frantoi; Le hanno i carrelli del supermercato; Un... mercato dell'auto; Così sono dette le fonti delle epidemie; Idem in breve; Il pericoloso ripresentarsi di un'epidemia; La Rame attrice e drammaturga e la Valeri... idem; Ultime Definizioni