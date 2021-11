La definizione e la soluzione di: Istituto come l'ACLI, l'INCA o l'INAS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATRONATO

Curiosità/Significato su: Istituto come l ACLI, l INCA o l INAS vennero fondati nuovi istituti, primo fra tutti l'ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), seguito da altri come l'INCA (Istituto Nazionale Confederale ...

Altre definizioni con istituto; come; acli; inca; inas; L'Istituto di Previdenza per i Dipendenti Pubblici; Un istituto in cui gli scolari abitano e studiano; Istituto universitario USA; Istituto Bancario Italiano; Come un acido aspro contenuto nell'uva; Quella del Sud ebbe come capitale Staliniri; Come le persone dette in carne; Iscritta... come una rete nel calcio; Considerare come presupposto; La città natale di Eraclito; Celebre aforisma attribuito ad Eraclito; È incatenato in una tragedia di Eschilo; Rivestimento in sottili tavole di legno a incastro; Incaricato del servizio alla persona del papa; Incantesimi, stregonerie; Chiaroscuro delle miniature rinascimentali fra; La dinastia di Filetero che regnò su Pergamo; La dinastia di califfi più longeva del Medioevo; Lo erano i primi esponenti della dinastia franca; Ultime Definizioni