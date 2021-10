La definizione e la soluzione di: Grave intossicazione alimentare per cibi avariati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOTULISMO

Curiosità/Significato su: Grave intossicazione alimentare per cibi avariati del gennaio 2002, la nobildonna “si diceva che fosse morta per intossicazione da carne avariata”. Rocchi Bilancini ha evidenziato la discordanza fra quest’ultima ...

Altre definizioni con grave; intossicazione; alimentare; cibi; avariati; Grave disgrazia ferroviaria; Grave penuria di viveri; Un grave incidente stradale; Una grave offesa all'amor proprio; Terapia per l'intossicazione da metalli pesanti; Prodotto alimentare; Danno un olio alimentare; Il gruppo alimentare che produce Nutella e Kinder; Pelle suina per uso alimentare; Eventi osservabili o conoscibili mediante i sensi; Mettere i cibi sul fuoco; Tipo di esame per valutare la qualità dei cibi; Rendersi irriconoscibili; Lo sono i prodotti avariati; Ultime Definizioni