Soluzione 9 lettere : CAVALLONI

Curiosità/Significato su: Grandi onde marine in successione La successione di Fibonacci (detta anche successione aurea), indicata con F n {\displaystyle F_{n}} o con F i b ( n ) {\displaystyle Fib(n)} , in matematica ...

Altre definizioni con grandi; onde; marine; successione; Caricare i depositi di grandi mezzi di trasporto; Una volpe subsahariana dalle grandi orecchie; Diresse Grandi manovre; Il conte che scrisse Piccolo dizionario dei grandi uomini della Rivoluzione; Il Louis che cantava What a wonderful world; Tavola... sulle onde; Sportivo che cavalca le onde; Le... sponde dell'atollo; Insenature marine che si insinuano nella terra ferma; Tommaso Marinetti: fondò il Futurismo; Lo furono artisti come Marinetti, Balla e Boccioni; Accomunò Boccioni, Marinetti, Balla..; Una successione ordinata di elementi; La successione di più cose, una dopo l'altra; Successione di cose uguali; Si dice per indicare una successione legittima;