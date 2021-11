La definizione e la soluzione di: Gli indigeni dell'America Latina per gli spagnoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INDIOS

Curiosità/Significato su: Gli indigeni dell America Latina per gli spagnoli l'insediamento originario in America da parte dei popoli indigeni. I viaggi di Cristoforo Colombo tra il 1492 e il 1502 posero l'America in contatto permanente ...

