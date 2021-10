La definizione e la soluzione di: Il Giovanni ex allenatore di calcio a Pescara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GALEONE

Curiosità/Significato su: Il Giovanni ex allenatore di calcio a Pescara Giovanni Galeone (Napoli, 25 gennaio 1941) è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Come allenatore ha ottenuto ...

