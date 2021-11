La definizione e la soluzione di: Il Gerolamo fucilato per la disfatta di Novara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RAMORINO

Curiosità/Significato su: Il Gerolamo fucilato per la disfatta di Novara tradimento e della disfatta riportata nel 1849 nella battaglia di Novara, venne fucilato nello stesso anno. Di famiglia genovese, Gerolamo Ramorino combatté ...

