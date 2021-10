La definizione e la soluzione di: In gergo sportivo un accordo tra due squadre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BISCOTTO

Curiosità/Significato su: In gergo sportivo un accordo tra due squadre professionistici il free agent è un giocatore che non è sotto contratto con alcuna squadra e quindi può firmare con chiunque. In gergo italiano si definisce "giocatore ...

