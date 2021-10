La definizione e la soluzione di: Fiume che nasce in Svizzera lungo circa 248 km. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TICINO

Curiosità/Significato su: Fiume che nasce in Svizzera lungo circa 248 km e in assoluto il secondo fiume italiano per portata d'acqua. Il Ticino misura complessivamente 248 km di lunghezza ed è uno dei fiumi più sani in Italia ...

