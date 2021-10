La definizione e la soluzione di: Ferro attaccato ai portoni per bussare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BATTAGLIO

Curiosità/Significato su: Ferro attaccato ai portoni per bussare principale per cacciarli e Stanlio e Ollio escono fuori senza però successo, poiché una volta chiuso il portone Stanlio ha l'intelligente idea di bussare. Un ...

Altre definizioni con ferro; attaccato; portoni; bussare; Caldo come il ferro da stiro acceso; La V della linea ferroviaria TAV; Il magnete che attrae il ferro; Una lega ferro carbonio; Nomignolo per chi è attaccato alla progenitrice; Viè attaccato il braccio; Viene attaccato a un fianco della motocicletta; Attaccato, colpito; Portoni con i fregi; I passi davanti ai portoni; Si usano per bussare; Ultime Definizioni