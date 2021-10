La definizione e la soluzione di: Fastosa come può esserlo una cerimonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POMPOSA

Curiosità/Significato su: Fastosa come puo esserlo una cerimonia agosto 1904 - 17 luglio 1918) Il 26 maggio 1896 è incoronato con una fastosa cerimonia col nome di Nicola II, zar di tutte le Russie e basileus della Chiesa ...

Se d'acqua è detto cocomero; Un vino come il Garda Chiaretto; Atterrare... come un idrovolante; Come il favoreggiatore esterno di un crimine; Molto scollato e arioso come può esserlo un abito; Possono esserlo le definizioni del cruciverba; In cucina può esserlo il riso ma anche il baccalà; Può esserlo la pelle che presenta rossore; Cerimonia che conferisce il potere regio; Lo si indossa alla cerimonia della consegna dei Nobel; Una cerimonia in cantiere; Scudo cerimoniale sacro dell'antica Roma;