La definizione e la soluzione di: Farmaci per tenere a bada il colesterolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STATINE

Curiosità/Significato su: Farmaci per tenere a bada il colesterolo

Altre definizioni con farmaci; tenere; bada; colesterolo; In farmacia si trova quello per la tosse; Farmaci non steroidei sigla; Stabilite... dal farmacista; Caramelle fruttate a pallina vendute in farmacia; La capacità di ottenere i risultati voluti; Si può ottenere dai chicchi del cereale teff; Una teca in cui tenere rettili o ragni; Volume di fluido che un solido può contenere; Sbadataggine, noncuranza; Il nome del Badalamenti compositore di Twin Peaks; Capace di badare a se stessa; Il rapper di Bravi a cadere e Badabum cha cha; Sostanza anti-colesterolo di cui è ricca la soia; Sono deleteri per il colesterolo; Farmaci utilizzati per combattere il colesterolo alto; Ultime Definizioni