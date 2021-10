La definizione e la soluzione di: Ci va Fantozzi in un film del 1988. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENSIONE

Curiosità/Significato su: Ci va Fantozzi in un film del 1988 Fantozzi va in pensione è un film del 1988 diretto da Neri Parenti, con Paolo Villaggio. È il sesto capitolo della saga incentrata sulle vicende dell'impiegato ...

