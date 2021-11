La definizione e la soluzione di: Eufemismo per indicare il decesso di una persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIPARTITA

Curiosità/Significato su: Eufemismo per indicare il decesso di una persona considerato tabù. L'eufemismo, "dopo una lunga malattia", è ancora di uso comune ad indicare un decesso dovuto ad un cancro, ciò riflette una stigma evidente ...

Altre definizioni con eufemismo; indicare; decesso; persona; Un eufemismo per mascalzoni; Altro nome con cui si può indicare la rotula; Si usa per indicare testo già citato lat; Sono utilizzati per indicare la grandezza di un insieme; Indicare, tracciare; I predecessori dei Capetingi; La condizione dal decesso del coniuge; Il predecessore di Trump; Lontano predecessore; Personaggio di Sandman gemello di Disperazione; C'è quello per la protezione dei dati personali; L'utile relazione con una persona influente; Quella umana è un personaggio della Marvel; Ultime Definizioni