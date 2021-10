La definizione e la soluzione di: Estreme e severe come possono essere le decisioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DRASTICHE

Curiosità/Significato su: Estreme e severe come possono essere le decisioni sia peritoneali e possono quindi essere sottoposte a una trasformazione (metaplasia) da un tipo all'altro a seguito di un innesco, come l'infiammazione ...

Altre definizioni con estreme; severe; come; possono; essere; decisioni; Estreme di Hans; Le estreme di nove; Estreme tra le vocali; Le estreme del nord; Una pianura secca come quella russa; Lo sono show come X Factor o Amici ing; Alto ma verso il basso, come un pozzo; Come gli ori vinti a Sydney nel 2000; Possono essere di mitra o di vento; Gli usi che possono far legge; Vi si possono ammirare animali di ogni specie; Come i mobili... che si possono dividere; Chi finge di essere ciò che non è; Può essere madornale; Inesatto come può essere un apparecchio; Utili al benessere fisico; Frenano le decisioni; Titubanze, indecisioni; Le decisioni del giudice; Come decisioni prese d'impulso; Ultime Definizioni