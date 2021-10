La definizione e la soluzione di: Esplosivo abbreviato in TNT. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRITOLO

Curiosità/Significato su: Esplosivo abbreviato in TNT Il trinitrotoluene (noto anche come tritolo e spesso abbreviato in TNT) è un nitroderivato aromatico ottenuto per nitrazione del toluene. A temperatura ...

Altre definizioni con esplosivo; abbreviato; Un esplosivo del minatore; Cordoncino per esplosivo; L'esplosivo nel bossolo; Potente esplosivo; Il trattamento d'onore abbreviato con S.G; lrregolare... abbreviato nei dizionari; Un corso abbreviato; Un anche... abbreviato; Ultime Definizioni