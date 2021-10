La definizione e la soluzione di: Esclamazione di soddisfazione per un risultato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EVVIVA

Curiosità/Significato su: Esclamazione di soddisfazione per un risultato facendo uso di strumenti o sistemi che non sa maneggiare, rischia di causare danni irreversibili. Apriti, cielo! Esclamazione che commenta un fatto inatteso ...

Altre definizioni con esclamazione; soddisfazione; risultato; Un'esclamazione... in salamoia; L’esclamazione... di chi si scusa; Un'esclamazione di chi si sorprende; Un'esclamazione di richiamo; Si ricevono con soddisfazione; Che reca soddisfazione; Locuzione di soddisfazione per una punizione; La soddisfazione della rivincita; Il “risultato bianco”; Conseguita, ricevuta, avuta come risultato; Il risultato in numeri delle competizioni sportive; Lo è il risultato al finire del primo tempo; Ultime Definizioni