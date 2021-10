La definizione e la soluzione di: Esaltare qualcosa come fosse epico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MITIZZARE

Curiosità/Significato su: Esaltare qualcosa come fosse epico del poeta, il sostrato per esaltare la serena pace della natura: amat bonus otia Daphnis. Qui probabilmente si vuol notare come le due egloghe siano impostate ...

