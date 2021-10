La definizione e la soluzione di: Era giallo, in un programma TV di Corrado Augias. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TELEFONO

Curiosità/Significato su: Era giallo, in un programma TV di Corrado Augias Corrado Augias (IPA: ['au?as]; Roma, 26 gennaio 1935) è un giornalista, scrittore, conduttore televisivo, autore televisivo, drammaturgo ed ex politico ...

Altre definizioni con giallo; programma; corrado; augias; Il Barbabebè giallo amante della natura; Salsa giallognola tipica nell'hot-dog; Piatto tipico milanese servito con il riso giallo; Fiore giallo verdognolo; Programma Windows che ripara gli errori sul disco; È stato un programma TV comico di Lillo e Greg; Un tragitto programmato... negli USA ing; Era in blu in un programma di Carlo Lucarelli; Un libro e programma TV di Corrado Guzzanti; Corrado, scrittore; Celebre personaggio femminile di Corrado Guzzanti; Il Corrado che conduce Piazzapulita; Augias, giornalista; Ultime Definizioni