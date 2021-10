La definizione e la soluzione di: Era cannibale in un'antologia di racconti del 1996. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIOVENTÙ

Curiosità/Significato su: Era cannibale in un antologia di racconti del 1996 Gioventù cannibale è un'antologia di racconti, scritti da vari autori, successivamente definiti I Cannibali, termine che in parte deriva anche dall'aver ...

Il cannibale delle fiabe; Il cognome del famoso cannibale di film e libri; Il conte ghibellino anche detto cannibale; Filippo, fumettista di Cannibale e Frigidaire; Antologia, raccolta di brani selezionati; Del mistero in un'antologia di Dino Buzzati fra; Edgar Lee __: Antologia di Spoon River; Antologia di __ : raccolta di poesie di Edgar Lee Masters; Con Bertoldino e Cacasenno nei racconti medievali; Eroe dei racconti western; Narrazioni, racconti vicende accadute o inventate; Con altri racconti in un libro di Raymond Carver; Il Luciano Presidente della Camera nel 1996; Pilota che vinse il mondiale di Formula 1 nel 1996; Romanzo del 1996 di Stefano Benni; Lo erano i cervellini impanati in un film del 1996;